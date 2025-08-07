В Самарской области полиция пресекла фиктивную регистрацию иностранных граждан

Жительница Тольятти, уже судимая за подобное преступление, снова нарушила закон и оформила миграционный учет для пяти иностранцев, хотя на самом деле они там не жили. Об этом сообщает МВД Самарской области.
Полиция проверила квартиру, опросила соседей и собрала доказательства. Женщину предупреждали о наказании за такие действия, но она продолжила нарушать закон. Она призналась, что получила за это 2000 рублей.
Против нее возбудили уголовное дело по статье о фиктивной регистрации иностранных граждан. Иностранцев сняли с учета.
Полиция продолжает бороться с такими преступлениями, чтобы поддерживать порядок и безопасность в городе.
