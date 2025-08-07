Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области полиция пресекла фиктивную регистрацию иностранных граждан

Жительница Тольятти, уже судимая за подобное преступление, снова нарушила закон и оформила миграционный учет для пяти иностранцев, хотя на самом деле они там не жили.

Жительница Тольятти, уже судимая за подобное преступление, снова нарушила закон и оформила миграционный учет для пяти иностранцев, хотя на самом деле они там не жили. Об этом сообщает МВД Самарской области.

Полиция проверила квартиру, опросила соседей и собрала доказательства. Женщину предупреждали о наказании за такие действия, но она продолжила нарушать закон. Она призналась, что получила за это 2000 рублей.

Против нее возбудили уголовное дело по статье о фиктивной регистрации иностранных граждан. Иностранцев сняли с учета.

Полиция продолжает бороться с такими преступлениями, чтобы поддерживать порядок и безопасность в городе.

Ранее мы писали, что 6 августа Самарский областной суд должен был рассмотреть вопрос о продлении ареста Виктора Кудряшова.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.