Житель Молдовы пытался вилами заколоть односельчанина: Пострадавший с травмами в больнице

Житель Молдовы напал на односельчанина с вилами: пострадавший в больнице. Инцидент произошел в среду, 6 августа, в селе Богзешты Теленештского района.
Как сообщают источники pulsmedia.md, конфликт возник между 25-летним и 68-летним жителями села.
Молодой мужчина с вилами зашел во двор пенсионера и несколько раз ударил жертву, после чего убежал. Потерпевшего доставили в больницу с проникающими ранениями грудной клетки и ноги.
Полиции удалось задержать нападавшего: его доставили в участок и возбудили дело по статье «покушение на убийство».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове суд изнасиловал закон: Что не так в жестоком приговоре башкану Гуцул, которой дали реальные тюремные сроки?
У ПАС получается весьма идиотская предвыборная программа (далее…).
Пенсионерка продает комнатные цветы на улицах Кишинева: «После оплаты коммуналки остается мизер, когда здоровье позволяет, приходится продавать растения».
По словам пенсионерки Веры, выживать ей помогают оптимизм и положительный настрой [видео] (далее…).
Молдавский олигарх Плахотнюк пообещал вернуться и «сбросить власть»: «Если их оставить ещё на четыре года, от страны ничего не останется» — ПАС и нормальная жизнь несовместимы.
Влад Плахотнюк выступил с новым заявлением (далее…).