Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Молдовы пытался вилами заколоть односельчанина: Пострадавший с травмами в больнице

Полиции удалось задержать нападавшего: его доставили в участок и возбудили дело по статье «покушение на убийство».

Источник: Комсомольская правда

Житель Молдовы напал на односельчанина с вилами: пострадавший в больнице. Инцидент произошел в среду, 6 августа, в селе Богзешты Теленештского района.

Как сообщают источники pulsmedia.md, конфликт возник между 25-летним и 68-летним жителями села.

Молодой мужчина с вилами зашел во двор пенсионера и несколько раз ударил жертву, после чего убежал. Потерпевшего доставили в больницу с проникающими ранениями грудной клетки и ноги.

Полиции удалось задержать нападавшего: его доставили в участок и возбудили дело по статье «покушение на убийство».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове суд изнасиловал закон: Что не так в жестоком приговоре башкану Гуцул, которой дали реальные тюремные сроки?

У ПАС получается весьма идиотская предвыборная программа (далее…).

Пенсионерка продает комнатные цветы на улицах Кишинева: «После оплаты коммуналки остается мизер, когда здоровье позволяет, приходится продавать растения».

По словам пенсионерки Веры, выживать ей помогают оптимизм и положительный настрой [видео] (далее…).

Молдавский олигарх Плахотнюк пообещал вернуться и «сбросить власть»: «Если их оставить ещё на четыре года, от страны ничего не останется» — ПАС и нормальная жизнь несовместимы.

Влад Плахотнюк выступил с новым заявлением (далее…).