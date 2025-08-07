Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших от отравления чачей в Сочи выросло до 10

По предварительным данным, не менее 10 человек умерли после употребления кустарного алкоголя в Сочи. Потерпевшие купили напиток на рынке в Сириусе. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края со ссылкой на оглашенные следствием данные.

Источник: Соцсети

Представитель Следственного комитета сегодня сообщил, что «от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек», говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Сегодня в суде Сочи избрали меру пресечения двум местным жительницам, задержанным после массового отравления покупателей домашней чачи. Им вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ — производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Суд арестовал двух женщин — им 30 лет и 71 год — до 4 октября.

Изначально на заседании суда было объявлено, что после употребления алкоголя погиб один человек, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. При этом накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что после употребления алкоголя домашнего приготовления в Сириусе умерли как минимум три человека. Telegram-канал Baza утверждал, что чачей отравились семейная пара туристов из Комсомольска-на-Амуре и три члена одной семьи из Сочи.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше