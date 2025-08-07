Число погибших от отравления чачей в Сочи выросло до 10

Изначально на заседании суда было объявлено, что после употребления алкоголя погиб один человек, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. При этом накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что после употребления алкоголя домашнего приготовления в Сириусе умерли как минимум три человека. Telegram-канал Baza утверждал, что чачей отравились семейная пара туристов из Комсомольска-на-Амуре и три члена одной семьи из Сочи.