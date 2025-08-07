На Украине вооруженный мужчина открыл стрельбу в McDonald’s

Украинская полиция проинформировала о задержании вооруженного мужчины, который устроил стрельбу в ресторане McDonald’s в городе Черкассы. По официальным данным, в результате инцидента пострадал только сам нападавший, никто из посетителей или персонала не получил ранений.
Мужчина вошел в заведение, произвел несколько выстрелов из оружия, ранив при этом себя, после чего забаррикадировался в туалете. Сотрудники спецподразделения КОРД задержали стрелка, после чего он был госпитализирован.
Ранее телеканал RT со ссылкой на местные телеграм-каналы сообщал о захвате ресторана и звуках стрельбы, а также о том, что на место происшествия были стянуты силы спецназа, полиции и бригады скорой помощи.