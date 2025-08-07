Суд в Петербурге арестовал африканца, забравшего у пенсионерки ее накопления

Следствие полагает, что Мбон Доко вступил в сговор с неизвестными, чтобы похитить деньги пенсионерки. Пожилую петербурженку по телефону убедили в необходимости декларации наличных, после чего Мбон, выполняя роль курьера, забрал у потерпевшей 285 тысяч рублей.
Защита возражала против меры в виде заключения под стражу, указывая на то, что Мбон Доко имеет регистрацию и постоянное место жительства, к тому же он работающий студент, а в Африке скрываться не планирует. Суд удовлетворил ходатайство следствия.