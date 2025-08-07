Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Петербурге арестовал африканца, забравшего у пенсионерки ее накопления

Калининский районный суд заключил под стражу гражданина Конго по имени Скоти Глуар Мбон Доко, обвиняемого в мошенничестве. В СИЗО молодой человек пробудет как минимум месяц, сообщает 7 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

Следствие полагает, что Мбон Доко вступил в сговор с неизвестными, чтобы похитить деньги пенсионерки. Пожилую петербурженку по телефону убедили в необходимости декларации наличных, после чего Мбон, выполняя роль курьера, забрал у потерпевшей 285 тысяч рублей.

Защита возражала против меры в виде заключения под стражу, указывая на то, что Мбон Доко имеет регистрацию и постоянное место жительства, к тому же он работающий студент, а в Африке скрываться не планирует. Суд удовлетворил ходатайство следствия.