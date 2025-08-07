Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти женщину поймали на фиктивной регистрации 5 мигрантов за 2 тыс. руб

В Тольятти участковые полиции Автозаводского района пресекли случай фиктивной постановки на миграционный учёт.

В Тольятти участковые полиции Автозаводского района пресекли случай фиктивной постановки на миграционный учёт.

Выяснилось, что 47-летняя местная жительница, уже судимая за аналогичное нарушение, незаконно оформила учёт по месту пребывания на пятерых иностранцев.

По сути, она просто поставила их на учёт в своей квартире, но не собиралась предоставлять им жильё — ни вчера, ни завтра.

Это и есть классическая фиктивная регистрация: документы есть, а реального проживания — нет.

Полицейские провели проверку: осмотрели квартиру, опросили соседей и сотрудников управляющей компании, собрали доказательства.

Выяснилось, что женщина — безработная, ранее уже предупреждалась о последствиях, но решила рискнуть ради двух тысяч рублей.

Сама злоумышленница признала вину и пояснила, что действовала из-за финансовых трудностей. Однако закон есть закон.

Против неё возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина». Теперь ей грозит серьёзное наказание.

Мигрантов сняли с учёта, что помогло предотвратить дальнейшие нарушения.

Полиция напоминает: фиктивная регистрация — это не «услуга» и не «помощь знакомому», а преступление.

За это могут привлечь к уголовной ответственности, лишить свободы или оштрафовать.

Будьте бдительны: если вам предлагают оформить кого-то «на бумаге» — не соглашайтесь.

Сохраняйте переписку, записывайте разговоры и сразу звоните в полицию. Лучше перестраховаться, чем потом отвечать по закону.

————.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.