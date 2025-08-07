В Тольятти женщину поймали на фиктивной регистрации 5 мигрантов за 2 тыс. руб

В Тольятти участковые полиции Автозаводского района пресекли случай фиктивной постановки на миграционный учёт.
Выяснилось, что 47-летняя местная жительница, уже судимая за аналогичное нарушение, незаконно оформила учёт по месту пребывания на пятерых иностранцев.
По сути, она просто поставила их на учёт в своей квартире, но не собиралась предоставлять им жильё — ни вчера, ни завтра.
Это и есть классическая фиктивная регистрация: документы есть, а реального проживания — нет.
Полицейские провели проверку: осмотрели квартиру, опросили соседей и сотрудников управляющей компании, собрали доказательства.
Выяснилось, что женщина — безработная, ранее уже предупреждалась о последствиях, но решила рискнуть ради двух тысяч рублей.
Сама злоумышленница признала вину и пояснила, что действовала из-за финансовых трудностей. Однако закон есть закон.
Против неё возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина». Теперь ей грозит серьёзное наказание.
Мигрантов сняли с учёта, что помогло предотвратить дальнейшие нарушения.
Полиция напоминает: фиктивная регистрация — это не «услуга» и не «помощь знакомому», а преступление.
За это могут привлечь к уголовной ответственности, лишить свободы или оштрафовать.
Будьте бдительны: если вам предлагают оформить кого-то «на бумаге» — не соглашайтесь.
Сохраняйте переписку, записывайте разговоры и сразу звоните в полицию. Лучше перестраховаться, чем потом отвечать по закону.
————.
