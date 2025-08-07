Пенсионерка из Башкирии получила тяжелые ожоги при растопке печи

В деревне Боголюбовка Чишминского района Башкирии произошел несчастный случай с 73-летней жительницей. Пенсионерка получила серьезные травмы, когда пыталась разжечь домашнюю печь на улице Партизанской.
Как сообщили в МЧС по Башкирии, женщина получила ожоги 3−4 степени. По словам врачей, у пенсионерки пострадали голова, шея, а также руки и ноги.
Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС, который выясняет все обстоятельства случившегося.
