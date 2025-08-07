Изнасиловал на теле матери: выйдет ли досрочно «маньяк по объявлению» Болховский

В 17 лет Болховский женился на девушке, которая была старше его. В том же году у пары родилась дочь. Отношения в семье не заладились с самого начала: пара часто ругалась, мужчина нередко колотил супругу. Во время очередной такой ссоры в 1977 году жена убежала от взбесившегося Болховского к соседям, после чего преступник разбил им окно. За это его приговорили к шести месяцам исправительных работ.