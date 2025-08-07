Изнасиловал на теле матери: выйдет ли досрочно «маньяк по объявлению» Болховский

«Маньяк по объявлению» Виктор Болховский, отбывающий пожизненный срок, пытается освободиться по УДО. В 90-е он знакомился с женщинами через объявления, представляясь богатым бизнесменом или несчастным вдовцом, а после первого свидания жестоко их убивал. Как задержали Болховского и выйдет ли он на свободу, выясняла «Вечерняя Москва».
Пять судимостей и убийство жены.
Виктор Болховский родился в 1959 году в Кемеровской области. В детстве был необщительным и замкнутым, иногда впадал в неконтролируемую агрессию. Окончил восемь классов школы и поступил в техникум в поселке Березовском Кемеровской области, но так и не доучился.
В 17 лет Болховский женился на девушке, которая была старше его. В том же году у пары родилась дочь. Отношения в семье не заладились с самого начала: пара часто ругалась, мужчина нередко колотил супругу. Во время очередной такой ссоры в 1977 году жена убежала от взбесившегося Болховского к соседям, после чего преступник разбил им окно. За это его приговорили к шести месяцам исправительных работ.
В 1980 году во время другой ссоры Болховский задушил супругу. Позднее судебные эксперты выяснят, что именно тогда он впервые испытал сексуальное удовлетворение при виде умирающей женщины. Убийца скрылся с места преступления, но вскоре сам пришел в милицию и во всем признался. Его отправили в тюрьму на 9,5 года.
В 1987 году Болховского помиловали и отпустили на свободу, а еще через год он совершил новое преступление. Мужчина сильно напился, проник в квартиру к незнакомой женщине и начал раздеваться. На крики потерпевшей прибежал сосед и выгнал Болховского. Через полчаса маньяк был уже в другой квартире, но оттуда его тоже выставили на улицу.
Еще через час Болховский пробрался на местную фабрику, устроил погром и напал на начальника предприятия. Когда дебошира задержали, он списал свое поведение на сильное опьянение и заявил, что ничего не помнит. В итоге Болховского снова отправили в тюрьму на шесть лет и два месяца.
После этого Болховский еще дважды побывал в местах лишения свободы за угрозы и кражу.
Жертвы сами знакомились с маньяком.
После очередного освобождения и лечения от хронического алкоголизма в 1998 году Болховский стал жить с матерью в Кемерово. Тогда же он начал искать мимолетные связи через газетную рубрику «Знакомства». В анкете представлялся разными именами и выдавал себя то за богатого бизнесмена, то за несчастного мужа умирающей женщины.
— Женатый предприниматель, 43 года, будет щедро спонсировать женщину, не отрицающую нетрадиционные методы секса, встречи в дневное время, чистоплотность, анонимность обязательны, — писал маньяк в одной из своих анкет.
Будущие жертвы сами откликались на объявление Болховского. Свидания проходили в квартирах женщин. Поначалу после интимной близости преступник просто обворовывал новых знакомых и уходил, но со временем ему это наскучило. В ноябре 1998 года он переспал с очередной своей пассией, а затем убил ее. Спустя еще несколько месяцев жертвой маньяка стала студентка из Читы, которой он пообещал щедро заплатить за секс, пишет Mk.ru.
В ноябре 1999 года Болховский переспал с еще одной жительницей Читы. После интима женщина отправилась в душ, а преступник тем временем обошел всю квартиру, украл сбережения и драгоценности и уже собирался уходить, но столкнулся в дверях с хозяйкой квартиры. Болховский заявил, что идет в магазин за фруктами. Выйдя из квартиры, он уже не вернулся.
Изнасиловал ребенка на теле матери.
Поймать Болховского удалось во многом благодаря матери первой жертвы. Узнав, что дочь знакомилась с мужчинами через газеты, женщина обошла все местные редакции и вскоре нашла несколько похожих объявлений. Все они были написаны от лица разных мужчин, но почерк был одинаковым. А вскоре она выяснила фамилию автора этих писем — Болховский. Тогда же подозреваемого объявили в розыск.
Найти маньяка не удавалось до 11 ноября 1999 года, когда он совершил самое жуткое свое преступление. В тот день преступник пришел в гости к очередной женщине, с которой познакомился через объявление в газете. Болховский ей сразу не понравился: его внешность совершенно не совпадала с описанием из анкеты.
Снятая кожа, отрезанные гениталии и выжженные глаза: история подмосковного маньяка-педофила Фишера.
Женщина обвинила Болховского в обмане и попыталась выгнать его из своей квартиры, но маньяк разозлился и убил новую знакомую. А через полчаса домой вернулась 14-летняя дочь потерпевшей. Увидев ее, преступник заявил: «Я — профессиональный маньяк. Если ты будешь кричать, я тебя убью».
Болховский повел девочку в спальню, раздел и связал, уложил ее на тело убитой матери и изнасиловал. Затем маньяк заставил школьницу голой приготовить ему яичницу и станцевать стриптиз.
— В одном из шкафов Дмитрий Иванович (так Болховский представился девочке — прим. «ВМ») нашел две бутылки шампанского и бокалы и потребовал, чтобы я с ним выпила. Я пила с ним наравне, но из-за шокового состояния не пьянела… На протяжении нескольких часов он делал со мной все, что хотел, — рассказывала позднее подросток.
После застолья Болховский уснул. Тем временем школьница встала с кровати, вышла из квартиры и побежала к соседям. Те вызвали милиционеров. Преступника задержали, когда он еще спал.
Выйдет ли Болховский из тюрьмы.
На суде Болховский отрицал вину, утверждал, что ничего не помнит, и неоднократно менял свои показания. В феврале 2001 года его приговорили к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание маньяка отправили в исправительную колонию особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области. На тот момент преступнику был 41 год.
А в 2025 году Болховский захотел выйти на свободу. За год он несколько раз попытался обжаловать материалы уголовного дела и приговор, а также дважды подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Но суд отклонил все апелляции и оставил жалобы без рассмотрения.
Закон действительно предусматривает возможность выхода по УДО для пожизненно осужденных преступников. Для этого им нужно отбыть в тюрьме не менее 25 лет и доказать, что они исправились. Но для такого жестокого преступника, как Виктор Болховский, это вряд ли возможно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия.
— В таком деле речи об УДО идти не может. Он может подать прошение о помиловании, но вряд ли оно может быть удовлетворено, учитывая обстоятельства совершенных преступлений, — считает юрист.
Что известно о сыне маньяка Чикатило.
Тем временем об условно-досрочном освобождении просит пожизненно осужденный серийный убийца «Доктор Смерть» Максим Петров. В начале 2000-х он убил минимум 11 пенсионеров, вколов им смертельную дозу лекарства, а затем «обчистил» их квартиры и сжег.
При этом в истории российского правосудия уже были случаи, когда приговоренные к пожизненному сроку преступники выходили по УДО. Так, расчленитель Анвар Масалимов, который убил несколько человек под действием алкоголя, стал первым маньяком, отпущенным на свободу условно-досрочно. Правда, после этого Масалимов снова попал в тюрьму.