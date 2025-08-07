22-летний воронежец перевел мошенникам 950 тысяч

Позже воронежец опрометчиво перешел по ссылке на "сертификаты’и лишился данных на телефоне. По заявлению потерпевшего полицейские возбудили уголовное дело. Всего, по данным ГУ МВД, за сутки от действий мошенников пострадало двенадцать граждан и еще у одного деньги похитили с банковской карты. Общий ущерб составил около четырех миллионов рублей.