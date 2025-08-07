22-летний воронежец перевел мошенникам 950 тысяч

Жертвами мошенников чаще становятся люди пожилого и среднего возраста. Но и молодежь не застрахована от аферистов. Это утверждение полиции подтвердил случай, произошедший с 22-летним воронежцем.
Молодой человек поверил мошенникам, которые представились сотрудниками страховой компании, Госуслуг и банка. Сначала — попросили код из СМС, затем убедили перевести деньги на «безопасный счёт». Парень обналичил средства и перевёл их на криптокошелёк. А затем оформил кредит и повторил операцию. В общей сложности — 950 тысяч рублей.
Позже воронежец опрометчиво перешел по ссылке на "сертификаты’и лишился данных на телефоне. По заявлению потерпевшего полицейские возбудили уголовное дело. Всего, по данным ГУ МВД, за сутки от действий мошенников пострадало двенадцать граждан и еще у одного деньги похитили с банковской карты. Общий ущерб составил около четырех миллионов рублей.