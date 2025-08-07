В Минске бизнесмен не доплатил в бюджет 2,5 млн рублей с помощью фирм-однодневок

Во время допроса мужчина полностью признал свою вину. Его действия были квалифицированы по части 3 статьи 243 Уголовного кодекса — уклонение от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесение в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). Суд признал бизнесмена виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Также ему был назначен штраф в размере 42 000 рублей с лишением права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на пять лет.