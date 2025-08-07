В Минске бизнесмен не доплатил в бюджет 2,5 млн рублей с помощью фирм-однодневок. Подробности привели в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно информации следствия, 43-летний житель Минска с сентября 2022 года был фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого была торговля строительными материалами. Хоть мужчина и руководил ООО, но должностным лицом не являлся, не имел полномочий на совершение юридически значимых действий.
«В ходе его деятельности возникла необходимость в “липовых” документах для отражения поступления товара, приобретенного за наличный расчет. Мужчина, желая уклониться от уплаты налогов, обратился к “профессионалам”, — рассказали в ведомстве.
Для уклонения от налогов минчанин использовал сложную схему с использованием фирм-однодневок. Так, помощь в организации преступной схемы оказали участники финансовых компаний, который специализировались на выводе денежных средств. Они в интернете размещали объявления о подработке, которая состояла в регистрации фирмы-однодневки, сборе пакета документов, которые в дальнейшем передавались «работодателю» откликнувшимися. За указанные услуги посредники получали 10−12% от каждой сделки.
Следователи смогли установить, что в период с декабря 2022 года по март 2024 года фигурант внес в декларации фиктивные данные о сделках с 13 юрлицами.
«Эту информацию он в последующем предоставил для учета в налоговую инспекцию и тем самым уклонился от уплаты налогов, причинив ущерб государству в сумме более 2,5 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе.
Во время допроса мужчина полностью признал свою вину. Его действия были квалифицированы по части 3 статьи 243 Уголовного кодекса — уклонение от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесение в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). Суд признал бизнесмена виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Также ему был назначен штраф в размере 42 000 рублей с лишением права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на пять лет.
