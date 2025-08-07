Количество погибших от суррогатной чачи в Адлере увеличилось до 12 человек

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем, приобретенным на рынке в Адлере, увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Среди четырех новых жертв — мужчина из Пскова и трое жителей ДНР. Отмечается, что туристы из Донецка купили контрафактное спиртное на рынке «Базар», увезли его с собой, а дома угостили товарища, в результате чего все трое скончались.
За продажу опасного спиртного, арестованы две женщины: 31-летняя Олеся и её 71-летняя бабушка Этери. Обеим избрана мера пресечения в виде двухмесячного ареста. По информации Kub Mash, обе женщины знали, что реализовывали суррогат под видом вина и чачи.
Правоохранительные органы проводят рейды по изъятию самодельного алкоголя у уличных торговцев в регионе. В ходе одной из таких операций у 55-летнего уроженца Абхазии было изъято 161 литр сомнительного спиртного.