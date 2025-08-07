Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество погибших от суррогатной чачи в Адлере увеличилось до 12 человек

От отравления контрафактным алкоголем с рынка в Адлере погибли уже 12 человек. По делу арестованы две продавщицы. Правоохранители усилили рейды по изъятию нелегального спиртного в регионе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем, приобретенным на рынке в Адлере, увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Среди четырех новых жертв — мужчина из Пскова и трое жителей ДНР. Отмечается, что туристы из Донецка купили контрафактное спиртное на рынке «Базар», увезли его с собой, а дома угостили товарища, в результате чего все трое скончались.

За продажу опасного спиртного, арестованы две женщины: 31-летняя Олеся и её 71-летняя бабушка Этери. Обеим избрана мера пресечения в виде двухмесячного ареста. По информации Kub Mash, обе женщины знали, что реализовывали суррогат под видом вина и чачи.

Правоохранительные органы проводят рейды по изъятию самодельного алкоголя у уличных торговцев в регионе. В ходе одной из таких операций у 55-летнего уроженца Абхазии было изъято 161 литр сомнительного спиртного.