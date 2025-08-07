Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимского заключенного будут судить за вымогательство в СИЗО

Уфимец предстанет перед судом за вымогательства в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе осудят заключенного СИЗО. Его обвиняют в вымогательстве.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, мужчина, уже находящийся под стражей по обвинению в совершении тяжких преступлений, требовал у двух сокамерников более 400 тысяч рублей. В ведомстве добавили, что мужчина не просто угрожал, но и применял к ним физическое насилие. Позже выяснилось, что около 90 тысяч рублей жертвам все же пришлось перевести на его банковский счет.

Несмотря на собранные доказательства, подозреваемый отказывается признавать вину.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.