Уфимского заключенного будут судить за вымогательство в СИЗО

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, мужчина, уже находящийся под стражей по обвинению в совершении тяжких преступлений, требовал у двух сокамерников более 400 тысяч рублей. В ведомстве добавили, что мужчина не просто угрожал, но и применял к ним физическое насилие. Позже выяснилось, что около 90 тысяч рублей жертвам все же пришлось перевести на его банковский счет.