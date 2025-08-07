Ричмонд
Житель Сакского района Крыма предстанет перед судом за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости Крым. Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В сентябре 2023 года, будучи противником проведения специальной военной операции, житель Сакского района в одном из мессенджеров вступил в переписку с представителем главного управления разведки Украины. По его заданию обвиняемый, находясь в электричке, осуществил наблюдение за выгрузкой воинского транспорта, после чего географические координаты посредством мессенджера отправил представителю службы разведки иностранного государства», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, противоправные действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Крым.