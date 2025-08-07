Ричмонд
Скандал в Отрадном: главного архитектора заподозрили во взятке от застройщика

В Самарской области начальника отдела архитектуры и градостроительства подозревают в получении взятки.

Против него, а также главного архитектора администрации Отрадного, возбудили уголовное дело по статье о получении взятки за незаконные действия.

Решение принято на основании материалов, переданных УФСБ по Самарской области.

По версии следствия, осенью 2024 года чиновник получил «вознаграждение» не в деньгах, а в виде бесплатного благоустройства участка у дома своей родственницы.

В обмен он якобы незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию домов блокированной застройки в Отрадном.

Сейчас проводятся следственные действия — собираются доказательства, опрашиваются свидетели, устанавливаются все детали.

Уголовное дело в отношении человека, передавшего взятку, также продолжается.

