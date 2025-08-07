Скандал в Отрадном: главного архитектора заподозрили во взятке от застройщика

В Самарской области начальника отдела архитектуры и градостроительства подозревают в получении взятки.
Против него, а также главного архитектора администрации Отрадного, возбудили уголовное дело по статье о получении взятки за незаконные действия.
Решение принято на основании материалов, переданных УФСБ по Самарской области.
По версии следствия, осенью 2024 года чиновник получил «вознаграждение» не в деньгах, а в виде бесплатного благоустройства участка у дома своей родственницы.
В обмен он якобы незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию домов блокированной застройки в Отрадном.
Сейчас проводятся следственные действия — собираются доказательства, опрашиваются свидетели, устанавливаются все детали.
Уголовное дело в отношении человека, передавшего взятку, также продолжается.
