Свердловский подросток ударом кулака убил сверстника из-за наручных часов

Подозреваемый занимается каратэ. Инцидент произошел днем 6 августа.
«Трагедия, о которой идет речь, произошла с компанией 3 друзей из местной школы № 3. В тот роковой день подростки возвращались с водоема, где купались. По предварительным данным, в пути следования подростки взяли наручные часы своего приятеля и стали их подбрасывать, в результате чего был поврежден ремешок от часов. Возможно, это и послужило причиной рукоприкладства», — рассказал полковник Горелых.
Подозреваемый сам вызвал скорую пострадавшему. Однако приехавшие медики не смогли реанимировать 15-летнего подростка. Оба участника конфликта воспитывались в неполных семьях: агрессор — бабушкой и дедушкой, погибший — мамой. Однако в ПДН ни один на учете не состоял.
Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
