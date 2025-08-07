Поезд столкнулся с легковушкой в Нижегородской области

Следователи Нижегородского следственного отдела на транспорте СК России проводят проверку по факту столкновения электропоезда и легкового автомобиля, сообщает Telegram-канал ведомства. Происшествие случилось утром 7 августа 2025 года на 48 км Горьковской железной дороги — в районе железнодорожного переезда в деревне Трестьяны.
По предварительной информации, в результате столкновения автомобиль получил серьёзные повреждения, пассажиру оказывается медицинская помощь. Проверка проводится в рамках ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе по вопросу степени вины участников.
