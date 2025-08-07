Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд столкнулся с легковушкой в Нижегородской области

Инцидент произошёл 7 августа на переезде в деревне Трестьяны, пострадал пассажир машины.

Источник: Центральное МСУТ СК России

Следователи Нижегородского следственного отдела на транспорте СК России проводят проверку по факту столкновения электропоезда и легкового автомобиля, сообщает Telegram-канал ведомства. Происшествие случилось утром 7 августа 2025 года на 48 км Горьковской железной дороги — в районе железнодорожного переезда в деревне Трестьяны.

По предварительной информации, в результате столкновения автомобиль получил серьёзные повреждения, пассажиру оказывается медицинская помощь. Проверка проводится в рамках ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе по вопросу степени вины участников.

Ранее сообщалось, что нетрезвый рецидивист угнал машину скорой помощи для свидания в Первомайске.