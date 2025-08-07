Поезд столкнулся с легковушкой в Нижегородской области

Следователи Нижегородского следственного отдела на транспорте СК России проводят проверку по факту столкновения электропоезда и легкового автомобиля, сообщает Telegram-канал ведомства. Происшествие случилось утром 7 августа 2025 года на 48 км Горьковской железной дороги — в районе железнодорожного переезда в деревне Трестьяны.