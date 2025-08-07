Ричмонд
Экс-сотрудник нижегородского ГУАД пойдет под суд за взятки

Бывший главный специалист городецкого отдела контроля за ремонтом и содержанием автодорог ГУАД Нижегородской области, обвиняемый в получении взяток (5 эпизодов), предстанет перед судом.

Источник: СУ СКР по Нижегородской области

Расследование уголовного дела завершено, сообщили в СУ СКР по региону. Установлено, что в 2020—2022 годах фигурант получал взятки через посредников от коммерсанта за выполнение функций технадзора за производством дорожно-строительных работ, обеспечение беспрепятственной приемки работ и подписания ведомости по контракту. В общей сложности, утверждают в СК, экс-специалист Главного управления автодорог региона получил более 800 000 рублей.

О коррупции в отделе ГУАД прознали силовики. Было возбуждено уголовное дело, а взяточник задержан и помещен в СИЗО. В региональном следственном управлении Следкома сказали, что собрана достаточная доказательная база. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в Городецкий районный суд.

Ранее сообщалось, что бывшему главе Советского района Владимиру Исаеву отменили приговор.