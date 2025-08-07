Экс-сотрудник нижегородского ГУАД пойдет под суд за взятки

Расследование уголовного дела завершено, сообщили в СУ СКР по региону. Установлено, что в 2020—2022 годах фигурант получал взятки через посредников от коммерсанта за выполнение функций технадзора за производством дорожно-строительных работ, обеспечение беспрепятственной приемки работ и подписания ведомости по контракту. В общей сложности, утверждают в СК, экс-специалист Главного управления автодорог региона получил более 800 000 рублей.