Погибли не мене 10 человек: в Сочи судят фигуранток по делу об отравлении смертельной чачей

В Сочи судят фигурантов дела о массовом отравлении чачей. Двоих женщин взяли под стражу.

Источник: t.me/opskuban

Известно, что 30-летняя сочинка вместе со своей напарницей, 71-летней местной жительницей, зная, что реализуемый ими на рынке «Казачий» алкоголь изготовлен неизвестными кустарным способом и небезопасен для покупателей, продали его под видом «домашнего вина» и «чачи» нескольким людям. После употребления данного напитка 5 человек с токсическим отравлением были доставлены в больницу, где 1 человек скончался, а 4 находятся в тяжелом состоянии. Всего от чачи погибли не менее 10 человек. По данному факту завели уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. Подельницы будут находиться под стражей месяц и 30 суток — до 4 октября.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ранее «НК» писала о том, что стали известны страшные подробности смертельного отравления чачей в Сочи.