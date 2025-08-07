Ричмонд
Водитель выбросил ружье во время полицейской погони в Жамбылской области

В Сарысуском районе Жамбылской области после погони задержали водителя. Его подозревают в перевозке незарегистрированного оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: instagram.com/zhambyl_police

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, во время патрулирования в городе Жанатас сотрудники полиции заметили автомобиль Audi.

«Поведение водителя вызвало подозрения. На законное требование об остановке он не отреагировал и попытался скрыться», — рассказали в ДП Жамбылской области.

Полицейские оперативно начали преследование, в ходе которого автомобиль был остановлен, а водителя задержали.

«Во время погони правонарушитель попытался избавиться от подозрительного предмета. Однако сотрудники своевременно заметили эти действия и обнаружили обрез двуствольного ружья 16 калибра», — уточнили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование. Изъятое оружие направили на экспертизу. Мужчина проверяется на причастность к возможным преступлениям.