Водитель выбросил ружье во время полицейской погони в Жамбылской области

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, во время патрулирования в городе Жанатас сотрудники полиции заметили автомобиль Audi.
«Поведение водителя вызвало подозрения. На законное требование об остановке он не отреагировал и попытался скрыться», — рассказали в ДП Жамбылской области.
Полицейские оперативно начали преследование, в ходе которого автомобиль был остановлен, а водителя задержали.
«Во время погони правонарушитель попытался избавиться от подозрительного предмета. Однако сотрудники своевременно заметили эти действия и обнаружили обрез двуствольного ружья 16 калибра», — уточнили в ведомстве.
По данному факту начато досудебное расследование. Изъятое оружие направили на экспертизу. Мужчина проверяется на причастность к возможным преступлениям.