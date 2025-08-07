Шесть российских туристов пострадали в ДТП в Турции

Авария случилась утром на перекрестке в районе Аладжасулук города Караман. Там столкнулись легковой автомобиль Mercedes и арендованный минивэн под управлением СергеяВ. Б. От сильного удара автомобиль потерял управление, врезался в дорожные знаки и опрокинулся. Ранения в результате аварии получили двое пассажиров легкового автомобиля и шесть человек из туристического транспорта. Всех пострадавших оперативно доставили в Учебно-исследовательскую больницу Карамана. Состояние одной из туристок оценивается как тяжелое, остальные находятся в стабильном состоянии.