Шесть российских туристов пострадали в ДТП в Турции

Предполагаемой причиной крупного ДТП в турецкой провинции Караман, где пострадали шесть граждан России, стал проезд одного из автомобилей на красный свет. Состояние одной из российских туристок оценивается как тяжелое.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В турецкой провинции Караман произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического микроавтобуса, перевозившего российских граждан, и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали восемь человек, включая шестерых российских туристов. Об этом сообщает портал TurizmNews.

Авария случилась утром на перекрестке в районе Аладжасулук города Караман. Там столкнулись легковой автомобиль Mercedes и арендованный минивэн под управлением СергеяВ. Б. От сильного удара автомобиль потерял управление, врезался в дорожные знаки и опрокинулся. Ранения в результате аварии получили двое пассажиров легкового автомобиля и шесть человек из туристического транспорта. Всех пострадавших оперативно доставили в Учебно-исследовательскую больницу Карамана. Состояние одной из туристок оценивается как тяжелое, остальные находятся в стабильном состоянии.

По словам водителя легкового автомобиля, минивэн выехал на перекресток на красный свет, когда он сам двигался на зеленый. По данным TurizmNews, российские туристы направлялись из Антальи на фестиваль в Каппадокии. После ДТП движение на участке временно ограничили, а поврежденные автомобили эвакуировали. Полиция начала расследование.