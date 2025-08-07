Трех человек спасли из горящей квартиры на проспекте Стачек в Петербурге

Сегодня, 7 августа, в пятиэтажном доме 32 на проспекте Стачек в Кировском районе разгорелся пожар. Приехавшие на место спасатели установили, что огонь охватил ванную в трехкомнатной квартире. Площадь возгорания составила три квадратных метра, однако этого хватило для серьезного испуга и массовой эвакуации. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— Из полыхающего жилья спасли трех человек, еще восьмерых жильцов эвакуировали, — уточнили в ведомстве.
Потушить пожар удалось всего за 11 минут. В результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной возникновения огня, выяснят дознаватели МЧС России.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что за первые шесть месяцев 2025 года в Северной столице зафиксировали 1,2 тысячи пожаров, причиной которых стала непотушенная сигарета. К сожалению, возгорания унесли жизни нескольких человек.