Трех человек спасли из горящей квартиры на проспекте Стачек в Петербурге

Сегодня, 7 августа, в пятиэтажном доме 32 на проспекте Стачек в Кировском районе разгорелся пожар. Приехавшие на место спасатели установили, что огонь охватил ванную в трехкомнатной квартире. Площадь возгорания составила три квадратных метра, однако этого хватило для серьезного испуга и массовой эвакуации. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.