«Собрал все имеющиеся в квартире денежные средства в размере более 17 000 рублей». В Минске 17-летний школьник поверил мошенникам, оставив деньги родителей возле мусорных баков

В Минске школьник поверил мошенникам, оставив у мусорных баков деньги родителей. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Школьник поверил аферистам и оставил для них возле мусорных баков родительские деньги», — отметили в сообщении.
В милицию обратился 17-летний школьник, ставший жертвой мошенников. Несовершеннолетнему в мессенджере позвонил якобы представитель оператора сотовой связи. Звонивший предупредил, что на имя школьника неизвестными была оформлена рассрочка. Кроме того, они активировали переадресацию его номера.
После этого разговор продолжил лжеправоохранитель. Он сообщил, что личными данными несовершеннолетнего воспользовались аферисты. Звонивший пригрозил, что в квартире, в которой школьник живет с родителями, будет произведен обыск, в ходе которого изымут все наличные. В связи с этим их следует задекларировать.
«Школьник испугался, собрал все имеющиеся в квартире денежные средства в размере более 17 000 рублей в эквиваленте и оставил в условленном месте — возле мусорных баков», — рассказали в милиции.
Сотрудники Первомайского РУВД смогли установить личности курьеров, забравших деньги, которые оставил школьник. Ими оказались двое жителей Минска в возрасте 27 и 43 лет. Задержанные отметили, что они сознательно сотрудничали с мошенниками, чтобы заработать.
«Известно, что 1000 долларов они забрали себе, остальное передали посреднику — 41-летней минчанке, которую также задержали оперативники», — уточнили в ведомстве.
По указанному факту заведено уголовное дело за мошенничество.
