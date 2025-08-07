В Столинском районе двое подростков получили тяжелые травмы при падении с электросамокатов

Так, в травматологическое отделение поступил ребенок 2014 года рождения. По его словам, катаясь на электросамокате в агрогородке Ольшаны, он наехал на выбоину на дороге и упал. Подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Эксперт ГКСЭ квалифицировал ее как тяжкое телесное повреждение.