Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Столинском районе двое подростков получили тяжелые травмы при падении с электросамокатов

7 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе двое подростков получили тяжелые травмы при падении с электросамокатов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный комитет судебных экспертиз.

Источник: БЕЛТА

Так, в травматологическое отделение поступил ребенок 2014 года рождения. По его словам, катаясь на электросамокате в агрогородке Ольшаны, он наехал на выбоину на дороге и упал. Подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Эксперт ГКСЭ квалифицировал ее как тяжкое телесное повреждение.

Аналогичный случай произошел с ребенком 2012 года рождения. Житель Давид-Городка катался на электросамокате по городу и во время движения столкнулся с ехавшим навстречу велосипедистом. Мальчик упал на асфальт и получил черепно-мозговую травму.