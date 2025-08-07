Ричмонд
+23°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске потушили пожар в СКК имени Блинова

На место выехали шесть пожарных расчётов.

Источник: Om1 Омск

В МЧС сообщили подробности о возгорании в СКК имени Блинова. Напомним, информация о пожаре появилась в четверг в районе шести часов вечера. Подписчики портала Om1 Омск прислали видео с места происшествия. На нём можно было разглядеть, что из западного фасада спорткомплекса валит густой чёрный дым.

На место прибыло шесть пожарных расчётов. Однако, как нам рассказали в МЧС, на момент появления спасателей возгорания уже не было, поэтому специалисты провели обследование здания. Вероятно, огонь удалось потушить силами самих рабочих.

Напомним, что в этом году закрытый из-за аварийности спорткомплекс начали реконструировать. Завершить работы должны в сентябре. Повлияет ли на сроки пожар, пока неизвестно.