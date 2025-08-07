В Омске потушили пожар в СКК имени Блинова

В МЧС сообщили подробности о возгорании в СКК имени Блинова. Напомним, информация о пожаре появилась в четверг в районе шести часов вечера. Подписчики портала Om1 Омск прислали видео с места происшествия. На нём можно было разглядеть, что из западного фасада спорткомплекса валит густой чёрный дым.