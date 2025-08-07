Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо мужчин утонули за один день в Волгоградской области

Сегодня, 7 августа, подтвердилась гибель еще одного человека в водоеме на территории Волгоградской области.

По данным администрации Михайловки, тело погибшего подняли со дна реки Медведица в 13−55 ч. В службе спасения пояснили, что погибшему было 38 лет.

О трагедии, которая произошла накануне на пляже в селе Староселье, стало известно еще накануне. Для поиска тела были привлечены водолазы.

Несмотря на постоянные предостережения спасателей о необходимости соблюдать правила безопасности при купании, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, только за один день, 6 августа, в Волгоградской регионе в водоемах погибли четыре человека. Один трагический случай произошел в Городищенском районе, два — в Светлоярском, и один — в Михайловке.