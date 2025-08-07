Четверо мужчин утонули за один день в Волгоградской области

Несмотря на постоянные предостережения спасателей о необходимости соблюдать правила безопасности при купании, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, только за один день, 6 августа, в Волгоградской регионе в водоемах погибли четыре человека. Один трагический случай произошел в Городищенском районе, два — в Светлоярском, и один — в Михайловке.