На трассе Екатеринбург — Тюмень погиб байкер

Под Камышловом погиб мотоциклист.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

7 августа смертельное ДТП под Камышловом унесло жизнь мотоциклиста. Авария произошла на 142-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Как уточняется, у мужчины не было прав управления мотоциклом.

— По предварительным данным, 31-летний водитель мотоцикла VMC Ventomatic, двигаясь в зоне проведения дорожных работ, выбрал небезопасную скорость движения, — пояснили в ведомстве. — Потерял контроль над управлением, наехал на барьерное ограждение и опрокинулся.

Водитель мотоцикла скончался на месте аварии до прибытия бригады скорой помощи. Обстоятельства трагедии выясняются, проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она покажет, в каком состоянии был байкер в момент ДТП.