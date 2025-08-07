На трассе Екатеринбург — Тюмень погиб байкер

7 августа смертельное ДТП под Камышловом унесло жизнь мотоциклиста. Авария произошла на 142-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Как уточняется, у мужчины не было прав управления мотоциклом.
— По предварительным данным, 31-летний водитель мотоцикла VMC Ventomatic, двигаясь в зоне проведения дорожных работ, выбрал небезопасную скорость движения, — пояснили в ведомстве. — Потерял контроль над управлением, наехал на барьерное ограждение и опрокинулся.
Водитель мотоцикла скончался на месте аварии до прибытия бригады скорой помощи. Обстоятельства трагедии выясняются, проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она покажет, в каком состоянии был байкер в момент ДТП.