На трассе Екатеринбург — Тюмень погиб байкер

— По предварительным данным, 31-летний водитель мотоцикла VMC Ventomatic, двигаясь в зоне проведения дорожных работ, выбрал небезопасную скорость движения, — пояснили в ведомстве. — Потерял контроль над управлением, наехал на барьерное ограждение и опрокинулся.