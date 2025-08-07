В Уфе родился новорожденный с зубом

В Республиканском перинатальном центре в Уфе родился малыш с уже прорезавшимся зубом. Как объяснил акушер-гинеколог Станислав Иваха, такое явление встречается у одного из двух-трех тысяч младенцев, причем у девочек значительно чаще, чем у мальчиков.