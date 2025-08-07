Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе родился новорожденный с зубом

В Уфе появился на свет малыш с редкой патологией.

Источник: Комсомольская правда

В Республиканском перинатальном центре в Уфе родился малыш с уже прорезавшимся зубом. Как объяснил акушер-гинеколог Станислав Иваха, такое явление встречается у одного из двух-трех тысяч младенцев, причем у девочек значительно чаще, чем у мальчиков.

Обычно у таких детей появляется один-два зуба. Медики тщательно осматривают новорожденного, а затем решают, оставить зуб или удалить. В большинстве случаев выбирают удаление, чтобы избежать возможных осложнений.

Поскольку натальные зубы иногда свидетельствуют о генетических особенностях, малыша обязательно обследуют специалисты. В данном случае никаких отклонений в развитии ребенка не обнаружили. Врачи обнадежили родителей: их кроха абсолютно здоров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.