В Уфе родился новорожденный с зубом

В Республиканском перинатальном центре в Уфе родился малыш с уже прорезавшимся зубом. Как объяснил акушер-гинеколог Станислав Иваха, такое явление встречается у одного из двух-трех тысяч младенцев, причем у девочек значительно чаще, чем у мальчиков.
Обычно у таких детей появляется один-два зуба. Медики тщательно осматривают новорожденного, а затем решают, оставить зуб или удалить. В большинстве случаев выбирают удаление, чтобы избежать возможных осложнений.
Поскольку натальные зубы иногда свидетельствуют о генетических особенностях, малыша обязательно обследуют специалисты. В данном случае никаких отклонений в развитии ребенка не обнаружили. Врачи обнадежили родителей: их кроха абсолютно здоров.
