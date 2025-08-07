В Могилеве судэксперты установили личность преступника с помощью ДНК-экспертизы. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Согласно информации, только одну неделю намеревался поработать на интернет-магазин по продаже наркотиков 30-летний житель Могилева, чтобы получить необходимую ему сумму. Но до заработной платы так и не дошло — сотрудники наркоконтроля вышли на фигуранта на четвертый день.
По месту жительства могилевчанина было найдено и изъято 50 свертков с запрещенным к обороту веществом. Было установлено, что с целью сбыта он купил особо опасные психотропы, которые не используются в медицинских целях. Небольшую часть ему удалось разложить по тайникам, а оставшееся мужчина хранил в расфасованном виде.
Изъятые свертки были направлены для проведения судебных биологических и генетических экспертиз. По их результатам был обнаружен биологический материал задержанного и еще одного неизвестного мужчины.
«В ходе исследования биологических образцов других граждан, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков, ДНК неизвестного совпала с генотипом 38-летнего могилевчанина», — отметили в ГКСЭ.
Во время личного обыска и обыска, проведенного в квартире, сотрудники правоохранительных органов нашли пять свертков с порошком, различные материалы и приспособления для упаковки веществ и курения. Специалистами был проведен ряд экспертиз. Действия двух фигурантов были квалифицированы по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса.
В частности, 30-летнему могилевчанину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом 100 базовых величин, или 4200 рублей (в августе 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). В связи с применением закона об амнистии срок наказания был сокращен на один год.
Вместе с тем 38-летний могилевчанин получил 11 лет исправительной колонии усиленного режима со штрафом 100 базовых величин. Весь его заработок взыскали в доход государства.
