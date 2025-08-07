В Могилеве судэксперты установили личность преступника с помощью ДНК-экспертизы

В частности, 30-летнему могилевчанину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом 100 базовых величин, или 4200 рублей (в августе 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). В связи с применением закона об амнистии срок наказания был сокращен на один год.