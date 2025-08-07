Ричмонд
Уголовное дело возбуждено после отравления детей в лагере Челябинской области

Отравлением детей в лагере «Черемушки» на Сугояке заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как в детском лагере «Черемушки» в поселке Лазурный несколько детей почувствовали себя плохо. У них обнаружили признаки острой кишечной инфекции.

По данным следствия, один из детей пожаловался на плохое самочувствие уже в день заезда. В следующие дни симптомы — тошнота и боли в животе — появились у других. Смену пришлось закончить раньше срока, в лагерь пришли с проверкой санитарные врачи.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от челябинских следователей доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.