Уголовное дело возбуждено после отравления детей в лагере Челябинской области

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как в детском лагере «Черемушки» в поселке Лазурный несколько детей почувствовали себя плохо. У них обнаружили признаки острой кишечной инфекции.
По данным следствия, один из детей пожаловался на плохое самочувствие уже в день заезда. В следующие дни симптомы — тошнота и боли в животе — появились у других. Смену пришлось закончить раньше срока, в лагерь пришли с проверкой санитарные врачи.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от челябинских следователей доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.