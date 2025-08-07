В Астане выйдет на свободу водитель, из-за которого ребенок потерял ноги

В результате этой аварии одной из пассажирок автобуса — семилетней девочке Алуа — ампутировали ноги.
Как сообщили в департаменте полиции Астаны, вина водителя маршрутного автобуса была подтверждена материалами уголовного дела и заключениями экспертиз. Подозреваемый подал заявление и уголовное дело было прекращено в связи с актом амнистии.
При этом, несмотря на прекращение уголовного дела, лицо считается привлекавшимся к уголовной ответственности. Наряду с этим в акимат Астаны направлено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона.
ДТП произошло 2 июня 2025 года. Маршрутный автобус врезался в опору информационного табло. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением во время маневра. Возбудили уголовное дело. Водителя задержали. На следующий день стало известно, что одной из пострадавших — школьнице Алуа Бекен — ампутировали ноги.
Родственники девочки сообщили, что после встречи с председателем правления автопарка № 1 в Астане Мадияром Тукпатовым компания окажет пожизненную материальную помощь их семье. На следующий день автопарк Астаны отказался от пожизненной помощи маленькой Алуа.
Зато маленькая Алуа получила 20 млн тенге по страховке. Протезы для девочки купят за счет государства. Ее семья получит четырехкомнатную квартиру в новом жилом комплексе в Астане.