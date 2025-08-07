В Астане выйдет на свободу водитель, из-за которого ребенок потерял ноги

ДТП произошло 2 июня 2025 года. Маршрутный автобус врезался в опору информационного табло. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением во время маневра. Возбудили уголовное дело. Водителя задержали. На следующий день стало известно, что одной из пострадавших — школьнице Алуа Бекен — ампутировали ноги.