Огонь может перекинуться на дома: В Молдове объявлен «желтый» код в связи с высоким риском пожаров

На юге и в центре Молдовы объявлен «желтый код» пожарной опасности.
Предупреждение действует в период с 8 по 14 августа.
В затронутых районах прогнозируется исключительная природная опасность возникновения пожаров.
Добавим, что огненная стихия бушует этим летом очень часто.
Сильный пожар вспыхнул вечером 6 августа в селе Шипка, на левом берегу Днестра. Огонь охватил около 73 гектаров и полностью уничтожил семь заброшенных домов. Пламя быстро распространялось из-за ветра и добралось до линий электропередачи. Пожар тушили спасатели и местные жители с тракторами. Причины возгорания пока не установлены.
