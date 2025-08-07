В Уфе завели дело на разгромивших припаркованные авто иностранцев

В Уфе на Степана Халтурина группа молодых людей разгромила чужие машины. Трое мужчин прыгали на капотах авто, толкали их ногами и били фары. Все их действия запечатлела камера домофона, а позже запись распространилась в Сети.
После этого случая СУ СКР по Башкирии начало расследование по факту хулиганских действий.
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — добавили в СК.
Всего от действий мужчин пострадали шесть машин.
