Что известно о массовом отравлении кустарной чачей на Кубани

Торговля смертью Россияне массово отравились кустарной чачей, которая продавалась на рынке «Казачий» (известный еще как торговый комплекс «Баzар») на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае, сообщили в МВД. В причастности к его продаже подозревают двух жительниц Сочи: одной из них 30 лет, другой — 71.
Во время судебного заседания представитель Следственного комитета отметил, что из-за нелегального алкоголя погибли не менее 10 человек. Еще четверо находятся в тяжелом состоянии, уточнили в пресс-службе судов Краснодарского края.
Обеих подозреваемых арестовали на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). При этом на суде 30-летняя подозреваемая сообщила, что осознает масштаб случившегося. По данным СМИ, одними из пострадавших стали супруги из Комсомольска-на-Амуре. Близкие семьи рассказали журналистам, что чачу пара приобрела перед отъездом домой. Распить ее решили в поезде, после чего супругам стало плохо: женщина умерла практически сразу, а ее мужа успели привезти в больницу в Воронеже. Мужчина ослеп, у него отказали почки, после чего он впал в кому. Позже пострадавший скончался, несмотря на все попытки местных врачей спасти его. У пары остались два несовершеннолетних ребенка: одной девочке 13 лет, а другой — 4.
Также телеграм-канал Mash утверждает, что среди погибших есть семья из Подмосковья. По словам родственницы, после употребления чачи всем стало плохо на вторые сутки. Сначала они не могли стоять, потом говорить, а затем начали терять сознание. В итоге умерли муж собеседницы издания, а также ее мама и сестра. У всех в крови нашли метанол, рассказал источник.
Опасный яд В случае отравления метанолом важно сразу же вызвать скорую помощь, рассказала Москве 24 врач-нарколог Любовь Шишенкова. Также, по ее словам, первая помощь дома в данной ситуации навряд ли поможет.
«Это настолько серьезное отравление, что способы, по типу приема сорбентов и антидотов, не сработают. В таком случае надо обращаться только за реанимационной помощью», — обратила внимание специалист.
Эксперт подчеркнула, что яд отравляет организм почти моментально. При этом симптомы могут появиться не сразу, так как сперва метанол попадает в печень и преобразуется в метаболиты — формальдегид и муравьиную кислоту. Также вещества проходят через почки, после чего стремительно развивается почечная недостаточность.
Спирт разрушает органы, и только после этого возникают клинические симптомы, включая сильную боль в животе и даже судороги, предупредила Шишенкова. Чаще всего отравления метанолом происходят на фоне употребления алкоголя, сделанного на неофициальных производствах, рассказала Шишенкова. Проверенная же продукция реализуется через официальные магазины с лицензированными акцизными наклейками на бутылке.
Однако лучше не употреблять алкоголь вообще, так как он в целом негативно влияет на здоровье, заключила эксперт.