Что известно о массовом отравлении кустарной чачей на Кубани

Обеих подозреваемых арестовали на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). При этом на суде 30-летняя подозреваемая сообщила, что осознает масштаб случившегося. По данным СМИ, одними из пострадавших стали супруги из Комсомольска-на-Амуре. Близкие семьи рассказали журналистам, что чачу пара приобрела перед отъездом домой. Распить ее решили в поезде, после чего супругам стало плохо: женщина умерла практически сразу, а ее мужа успели привезти в больницу в Воронеже. Мужчина ослеп, у него отказали почки, после чего он впал в кому. Позже пострадавший скончался, несмотря на все попытки местных врачей спасти его. У пары остались два несовершеннолетних ребенка: одной девочке 13 лет, а другой — 4.