«Упал на алфальт». В Давид-Городке подросток получил черепно-мозговую травму, врезавшись на электросамокате в велосипедиста

В Давид-Городке подросток на электросамокате врезался в велосипедиста.

Источник: Комсомольская правда

В Давид-Городке подросток на электросамокате врезался в велосипедиста. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ГКСЭ отметили, что в Давид-Городке Столинского района подросток 2012 года рождения катался на электросамокате. В момент движения он врезался в велосипедиста, ехавшего навстречу. В результате удара несовершеннолетний упал с электросамоката на асфальт.

«Итог — черепно-мозговая травма. Повреждения также относятся к тяжким телесным», — уточнили в пресс-службе ведомств.

