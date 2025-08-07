«Упал на алфальт». В Давид-Городке подросток получил черепно-мозговую травму, врезавшись на электросамокате в велосипедиста

В Давид-Городке подросток на электросамокате врезался в велосипедиста. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ГКСЭ отметили, что в Давид-Городке Столинского района подросток 2012 года рождения катался на электросамокате. В момент движения он врезался в велосипедиста, ехавшего навстречу. В результате удара несовершеннолетний упал с электросамоката на асфальт.
«Итог — черепно-мозговая травма. Повреждения также относятся к тяжким телесным», — уточнили в пресс-службе ведомств.
Ранее в Минске школьники на электросамокатах сбили женщину, выходившую из магазина.
Тем временем в Минске 17-летний школьник поверил мошенникам, оставив деньги родителей возле мусорных баков: «Собрал все имеющиеся в квартире денежные средства в размере более 17 000 рублей».
Кроме того, «Минсктранс» сказал о «тревожных кнопках» у водителей и контролеров транспорта.