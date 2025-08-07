Суд арестовал калининградца, обвиняемого в хищении 58 миллионов рублей

В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что К. обвиняется в совершении тяжкого преступления против собственности, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. По месту регистрации не проживает и осознавая, что за совершенное преступление ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от органов следствия или суда, оказать давление на свидетелей, в том числе своих подчиненных, уничтожить доказательства либо иным путем помешать производству по уголовному делу.