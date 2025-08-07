В Парголово автобус покатился с остановки и врезался в легковушку. Посмотрите, как водитель пытался его остановить

Инцидент произошёл на Толубеевском проезде. Как видно на кадрах, лазурный автобус стоял на конечной остановке. Водитель вышел из салона, и в этот момент транспорт неожиданно поехал. Мужчина попытался остановить тяжеленный автобус собственными руками, но, конечно, ничего не получилось, а небольшой уклон не оставил никаких шансов. Транспорт врезался в легковушку, стоявшую на противоположной стороне дороги.