В Парголово автобус покатился с остановки и врезался в легковушку. Посмотрите, как водитель пытался его остановить

Инцидент произошёл на Толубеевском проезде. Как видно на кадрах, лазурный автобус стоял на конечной остановке. Водитель вышел из салона, и в этот момент транспорт неожиданно поехал. Мужчина попытался остановить тяжеленный автобус собственными руками, но, конечно, ничего не получилось, а небольшой уклон не оставил никаких шансов. Транспорт врезался в легковушку, стоявшую на противоположной стороне дороги.
В пресс-службе обслуживающей компании «Вест-Сервис» «Фонтанке» подтвердили факт происшествия. Причиной стала ошибка водителя. Его уже отстранили от рейсов. Решение о возвращении водителя к управлению транспортом примут после повторной проверки знаний ПДД и устройства автобуса.
В конце прошлой недели похожая ситуация произошла с лазурным автобусом компании «Вест-Сервис» на перекрестке рядом с автостоянкой на Звездной улице. Водителю пришлось запрыгивать в него на ходу. Момент инцидента можно посмотреть здесь.