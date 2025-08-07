Ричмонд
В Андижане мужчина похитил двух маленьких девочек — суд дал ему всего пять лет

Vaib.uz (Узбекистан. 7 августа). Очередное решение отечественной судебной и правоохранительной системы, которое вызывает, мягко говоря, недоумение. Мужчина похитил двух пятилетних девочек, снял с них золотые серьги и получил за это всего пять лет лишения свободы. Об этом вопиющем случае рассказал телеканал «Миллий».

Источник: Vaib.Uz

Инцидент произошёл 29 апреля в кишлаке Айрилиш Андижанского района. Две маленькие девочки играли возле дома, когда к ним подошёл взрослый мужчина и предложил угостить мороженым. После этого он посадил их на велосипед и увёз на расстояние в 2−3 километра от дома.

Далее всё происходило как в страшной истории. Мужчина стал пугать детей, говоря, что у них в ушах якобы завёлся паук. Под этим предлогом он снял с них две пары золотых серёг общей стоимостью более 2 миллионов сумов.

Что происходило после этого — неизвестно. В репортаже об этом не говорится, как и о том, как девочки затем вернулись домой, кто их нашёл и в каком они были состоянии. Эти важные детали остаются за кадром. Также непонятно, как правоохранители вышли на преступника.

На суде обвиняемый заявил: «Если бы кто-то сделал такое с моей дочерью — увёл обманом, снял серьги и бросил где-то на окраине махалли… Я бы этого не простил. Я сам не понимаю, что со мной было. Прошу прощения».

Суд квалифицировал действия мужчины как обычную кражу (статья 169 УК) и приговорил мужчину всего лишь к 5 годам лишения свободы.

Это решение вызывает серьёзные вопросы. Во-первых, действия преступника вполне тянут на похищение малолетних с умыслом, поскольку он заведомо увёз детей далеко от места их жительства без разрешения родителей. Во-вторых, его поведение указывает на возможные психические отклонения, о чём сам обвиняемый заявил на суде, говоря, что «не осознавал, что делает».

Разве детей можно так просто увозить, обманывать и пугать, а потом получить 5 лет тюрьмы? К тому же не факт, что отсидит он весь срок.

Хорошо хоть, что девочки остались живы и физически не пострадали. Но всем остальным — родителям, правозащитникам и просто неравнодушным — стоит задуматься: а кто защитит наших детей, если государство само мягко относится к подобным преступлениям?