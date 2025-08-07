Во Франции на мэра напали с ножом, а потом пытались сбить его на машине

Во французской коммуне Вильнев-де-Марк мэр Жиль Дюссо и его 28-летний сын подверглись нападению. Политик получил ножевые ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии; его сын также пострадал. Нападавший скрылся, его поиски продолжаются. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Инцидент произошел в среду днем, когда 63-летний Жиль Дюссо и его сын прогуливались по улицам коммуны. Нападавший нанес мэру три удара холодным оружием в область груди. Затем он попытался сбить обоих на автомобиле, но врезался в стену. После этого злоумышленник избил сына политика и скрылся.
Французская прокуратура возбудила уголовное дело по статье «покушение на убийство лица, находящегося при исполнении государственных обязанностей». Полиция подозревает в нападении 60-летнего местного жителя, ранее конфликтовавшего с пострадавшим. По предварительным данным, причиной стал спор из-за незаконного строительства.
Мэр Жиль Дюссо был доставлен в больницу в критическом состоянии, но угроза его жизни миновала. Его сын также госпитализирован с травмами.
Нападение вызвало волну осуждения во Франции. Президент Эмманюэль Макрон в соцсети X заявил, что «когда атакуют чиновника, нация с ним», подчеркнув необходимость найти и наказать виновного. Ассоциация мэров Франции (AMF) призвала не оставить произошедшее безнаказанным.
Специалисты отмечают проблему роста насилия во Франции, которое особенно затрагивает местных чиновников. Конкретно для департамента Изер это уже четвертое нападение на выборное лицо с 2020 года.