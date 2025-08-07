Во Франции на мэра напали с ножом, а потом пытались сбить его на машине

Инцидент произошел в среду днем, когда 63-летний Жиль Дюссо и его сын прогуливались по улицам коммуны. Нападавший нанес мэру три удара холодным оружием в область груди. Затем он попытался сбить обоих на автомобиле, но врезался в стену. После этого злоумышленник избил сына политика и скрылся.