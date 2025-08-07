Ричмонд
+23°
мгла
В Новосибирске водитель кроссовера въехала в столб

В столице Сибири вечером в четверг, 7 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие с корейским кроссовером.

Источник: телеграм-канал АСТ-54 Black

Стало известно о том, что на перекрёстке улицы Ватутина и Советского шоссе девушка за рулём кроссовера Hyundai Bayon не смогла справиться с управлением автомобиля и в результате этого въехала в столб. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black, демонстрируя при этом видеозапись самого ДТП, полученную от одного из читателей.

Очевидцы отметили, что внутри автомобиля в момент аварии находился ребёнок. Однако, на данный момент информации о пострадавших не поступало. На месте работают сотрудники управления ГАИ по региону.

Ранее Сиб.фм писал о том, что один водитель пострадал в ДТП с грузовиком в Новосибирске.