В Новосибирске водитель кроссовера въехала в столб

Стало известно о том, что на перекрёстке улицы Ватутина и Советского шоссе девушка за рулём кроссовера Hyundai Bayon не смогла справиться с управлением автомобиля и в результате этого въехала в столб. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black, демонстрируя при этом видеозапись самого ДТП, полученную от одного из читателей.