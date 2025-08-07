Мошенники похитили четверть миллиарда на гособоронзаказе в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с государственными оборонными заказами на сумму свыше 250 млн рублей. Его фигурантами стали пять руководителей местной компании, специализирующейся на производстве химических веществ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
По данным следствия, преступная схема действовала с 2020 по 2025 год. В этот период между коммерческой организацией и научно-исследовательским предприятием был заключен ряд контрактов на выполнение оборонных заказов. Чтобы присваивать часть средств, выделяемых заказчиком на зарплатный фонд, руководство фирмы организовало трудоустройство фиктивных сотрудников. Начисленные таким образом зарплаты они распределяли между собой.
Все пятеро подозреваемых находятся под домашним арестом. Следствие продолжает поиск возможных сообщников.