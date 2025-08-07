Мошенники похитили четверть миллиарда на гособоронзаказе в Нижнем Новгороде

По данным следствия, преступная схема действовала с 2020 по 2025 год. В этот период между коммерческой организацией и научно-исследовательским предприятием был заключен ряд контрактов на выполнение оборонных заказов. Чтобы присваивать часть средств, выделяемых заказчиком на зарплатный фонд, руководство фирмы организовало трудоустройство фиктивных сотрудников. Начисленные таким образом зарплаты они распределяли между собой.