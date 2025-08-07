Ричмонд
В Севастополе грузовик столкнулся с мотоциклистом

Водителя мотоцикла доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Источник: Госавтоинспекция Севастополя

В Севастополе сегодня в районе дома № 15 по улице Руднева 43-летний водитель грузовика ГАЗ при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступив дорогу, столкнулся с мотоциклом под управлением 42-летней женщины-водителя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя.

Женщина двигалась по главной дороге. В результате дорожной аварии она получила телесные повреждения, и ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Оформлением дорожно-транспортного происшествия и нормализацией дорожного движения заняты сотрудники Государственной автомобильной инспекции. Проводится проверка.