В Севастополе грузовик столкнулся с мотоциклистом

В Севастополе сегодня в районе дома № 15 по улице Руднева 43-летний водитель грузовика ГАЗ при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступив дорогу, столкнулся с мотоциклом под управлением 42-летней женщины-водителя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя.