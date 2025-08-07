В Самаре началась масштабная ликвидация многолетней свалки в районе поселка Рубежное

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Самары Иван Носков, с незаконной свалки, расположенной вблизи поселка Рубежное, уже убрано 40 тысяч тонн мусора. Он отметил, что это лишь начало работ, поскольку предстоит вывезти еще свыше 60 тысяч тонн отходов.
По словам градоначальника, решение о поэтапной ликвидации свалки было принято весной текущего года после встречи с жителями во время субботника. Учитывая масштаб захламления, очистку планируют завершить в течение двух лет.
Сейчас на объекте ежедневно работает 15 единиц спецтехники. Землю просеивают на глубину до пяти метров — в основном извлекают строительный мусор, включая массивные бетонные конструкции весом до 10 тонн. Работы идут круглосуточно: днем отходы собирают и дробят, ночью вывозят на полигон.
После завершения очистки территория будет переведена в состав лесного фонда Самары.
