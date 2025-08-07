В Самарской области раскрыта схема хищения 30 млн рублей из Пенсионного фонда России

УФСБ России по Самарской области пресекло масштабную мошенническую схему, связанную с хищением средств Пенсионного фонда Российской Федерации.
В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что сотрудник отдела по организации социальных выплат регионального отделения ПФР вступил в сговор с пятью местными жительницами. Злоумышленники незаконно оформили социальные выплаты на более чем 700 несуществующих граждан РФ, похитив таким образом свыше 30 миллионов рублей.
Полученные деньги участники группы присвоили и потратили по своему усмотрению.
Ленинский районный суд города Самары признал чиновника ПФР виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса — за несанкционированный доступ к компьютерной информации, мошенничество в сфере социальных выплат и особо крупное мошенничество. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Остальные фигурантки дела также признаны виновными в особо крупном мошенничестве и приговорены к срокам от 2 до 3 лет лишения свободы.
Кроме того, суд полностью удовлетворил иск Пенсионного фонда о возмещении ущерба в размере 32 миллионов рублей.
Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.
