Роспотребнадзор обновил список разрешенных зон для купания в столице

«В четырех зонах отдыха: озеро “Белое” (ВАО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Мещерское (ЗАО) качество воды ухудшилось, и в настоящее время купание в указанных водоемах не рекомендуется. Временно зоны отдыха используются как зоны отдыха без купания, для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что четыре зоны отдыха («Левобережье», пляж «Динамо», Головинские пруды, Большой Садовый пруд) в настоящее время приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов и песка, здесь установлены знаки о запрете купания.