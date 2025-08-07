СК ищет очевидцев ДТП с автобусом в Гродно, в котором пострадала пенсионерка

Как рассказали в ведомстве, по данным следствия, днем 4 августа 2025 года около 16 часов 38-летняя водитель Chevrolet ехала по пр. Космонавтов в направлении автовокзала в областном центре. При перестроении в правую полосу движения женщина создала аварийную обстановку автобусу, следовавшему по маршруту № 1. Чтобы избежать столкновения, его водитель применил экстренное торможение, из-за которого ехавшая в салоне 79-летняя пассажирка упала на пол. Она получила тяжкие телесные повреждения, другие пассажиры и водители транспортных средств не пострадали.