СК ищет очевидцев ДТП с автобусом в Гродно, в котором пострадала пенсионерка

Как рассказали в ведомстве, по данным следствия, днем 4 августа 2025 года около 16 часов 38-летняя водитель Chevrolet ехала по пр. Космонавтов в направлении автовокзала в областном центре. При перестроении в правую полосу движения женщина создала аварийную обстановку автобусу, следовавшему по маршруту № 1. Чтобы избежать столкновения, его водитель применил экстренное торможение, из-за которого ехавшая в салоне 79-летняя пассажирка упала на пол. Она получила тяжкие телесные повреждения, другие пассажиры и водители транспортных средств не пострадали.
Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области, сотрудников ГАИ осмотрено место происшествия, назначено производство ряда экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская, автотехническая, транспортно-трасологическая экспертизы.
УСК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Следственный комитет обращается к гражданам, которые в момент аварии находились в автобусе и стали очевидцами ДТП, располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, с просьбой сообщить об этом в УСК по Гродненской области по телефонам (80152) 72−41−03, 72−40−40, (8033) 685−16−68.