Жительница Ростова едва не отдала аферисту 3 млн рублей, деньги защитила полиция

Полицейские спасли ростовчанку от хитрого телефонного мошенника.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полицейские спасли 3 млн рублей, которые жительница донской столицы едва не отдала мошеннику. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Сначала женщина пришла в полицию и рассказала, что ей начал звонить «сотрудник банка». Мужчина убеждал ростовчанку, что ее сбережения находятся под угрозой и их нужно срочно спасти, передав ему деньги на временное хранение.

Как выяснили правоохранители, преступник действовал не один, его сообщники заранее договаривались о подобных схемах обмана. Жертва была готова передать аферистам 3 млн рублей, но вовремя среагировавшие полицейские все ей объяснили и защитили деньги.

Афериста задержали. По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ).Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

