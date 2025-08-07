Процедура экстрадиции Владимира Плахотнюка продолжается, заверяют в прокуратуре Молдовы

Молдавские прокуроры поддерживают постоянную связь с компетентными органами Греции, неоднократно подчеркивая сложность уголовных дел, в которых он является обвиняемым, существенную важность экстрадиции для надлежащего проведения расследований и значительное влияние этого дела на общественное мнение.
В Генпрокуратуре уточнили: по итогам этого институционального диалога власти Греции сообщили, что заседание Апелляционного суда Афин по рассмотрению запроса об экстрадиции, инициированного 24 июля 2025 года, состоится 13 августа 2025 года.
Это заседание не является последним этапом процедуры, окончательное решение будет принято Министерством юстиции Греческой Республики, также заявили в ведомстве.
Напомним, Генпрокуратура Молдовы 22 июля подтвердила, что Плахотнюк был задержан сотрудниками Интерпола в Афинах, поскольку он «находится в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе: создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег в особо крупных размерах».
Беглый олигарх заявил, что правительство в Молдове не хочет его экстрадиции в страну, из-за чего затягивает процесс возвращения.
В Минюсте заявили, что начат процесс подготовки необходимых документов, которые будут сопровождать запрос об экстрадиции, как того требует Европейская конвенция о выдаче. Решение по делу будет вынесено греческими властями на основании национального законодательства.
Владимир Плахотнюк обвиняется в Молдове в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года он бежал из страны. Молдавский суд неоднократно выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура настаивает на его экстрадиции. В декабре 2021 года в отношении бывшего лидера демократов было сформулировано новое обвинение по делу о превышении должностных обязанностей и служебном подлоге, совершенном в июне 2019 года.
Кроме того, в отношении Владимира Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.