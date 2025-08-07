Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-участники «Фабрики Звезд» подрались на футбольном турнире

Бывший участник «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава оштрафован судом за нанесение побоев своему коллеге по шоу Михаилу Гребенщикову.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший участник музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Ираклий Пирцхалава был оштрафован на 15 тысяч рублей за избиение другого «фабриканта» — Михаила Гребенщикова. Решение вынес мировой судья Измайловского района, сообщает телеграм-канал «Sport Baza».

Суд признал Пирцхалаву виновным в побоях. Уголовное дело не было возбуждено, так как травмы пострадавшего оказались незначительными. По данным канала, инцидент произошел 13 июня в Москве, на футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол». В этом мероприятии, проходившем с 7 по 15 июня, участвовали 16 команд из разных стран, а Ираклий Пирцхалава руководил сборной Грузии.

По словам самого Гребенщикова, ссора завязалась у отеля «Альфа». Когда Пирцхалава начал оскорблять организаторов и участников российской сборной, Михаил попытался сгладить ситуацию шуткой и получил удар по голове. Пострадавший сразу же зафиксировал травмы и пошел в полицию.