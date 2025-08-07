Экс-участники «Фабрики Звезд» подрались на футбольном турнире

Бывший участник музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Ираклий Пирцхалава был оштрафован на 15 тысяч рублей за избиение другого «фабриканта» — Михаила Гребенщикова. Решение вынес мировой судья Измайловского района, сообщает телеграм-канал «Sport Baza».
Суд признал Пирцхалаву виновным в побоях. Уголовное дело не было возбуждено, так как травмы пострадавшего оказались незначительными. По данным канала, инцидент произошел 13 июня в Москве, на футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол». В этом мероприятии, проходившем с 7 по 15 июня, участвовали 16 команд из разных стран, а Ираклий Пирцхалава руководил сборной Грузии.
По словам самого Гребенщикова, ссора завязалась у отеля «Альфа». Когда Пирцхалава начал оскорблять организаторов и участников российской сборной, Михаил попытался сгладить ситуацию шуткой и получил удар по голове. Пострадавший сразу же зафиксировал травмы и пошел в полицию.