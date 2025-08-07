ТАСС: агент СБУ Кучер вел слежку при подготовке покушения на генерала ВКС РФ

Суд установил, что Кучер получал указания от украинского куратора об установлении им маршрутов передвижения высокопоставленного военнослужащего, мест его службы, жительства и нахождения. Украинский агент осуществлял визуальное наблюдение и делал видеозаписи, отправляя сведения сотруднику СБУ в одном из мессенджеров. Мужчина носил с собой GPS-трекер, передвигался на микроавтобусе, ключи от которого кураторы передали ему через подставных лиц на московской парковке. В нем он установил видеорегистратор. В мае прошлого года он приобрел три sim-карты российского оператора сотовой связи, после чего приехал по полученным координатам к тайнику на окраине одного из подмосковных городов, извлек оттуда взрывное устройство с возможностью его дистанционного приведения в действие, а также электродетонатор, говорится в документах.