ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ленинградском шоссе

На Ленинградском шоссе в районе дома 60/62 произошла авария с участием трех автомобилей, движение в районе ДТП в сторону центра Москвы затруднено. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.
Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда, передает Telegram-канал ведомства.
В тот же день на Сумской улице на юге Москвы водитель легкового автомобиля марки Mazda не справился с управлением и врезался в столб, после чего скрылся с места аварии. В результате произошедшего никто из пешеходов или других автомобилистов не пострадал.
6 августа на дублере Можайского шоссе столкнулись легковая машина и электровелосипед. В результате аварии водитель велосипеда получил травмы, его госпитализировали.